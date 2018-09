Zweimalige Fahrerflucht nach Unfällen

Der Pkw war in der Adenauerstraße zu Ormesheim, Höhe Altenheim, am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Dorfmitte zum Parken abgestellt. Ebenfalls am Freitag wurde zwischen 8 und 12 Uhr ein auf dem Parkplatz zwischen Orangerie und ehemaligem Internatsgebäude in Blieskastel geparkter blauer Dacia beschädigt.

Hinweise an die Polizei Blieskastel, Tel. (0 68 42) 92 70.