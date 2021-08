Wie er die jetzige Kanzlerkandidatin kennenlernte : So tickt Baerbock-Gatte Daniel Holefleisch

Daniel Holefleisch hat eine besondere Beziehung zu Trier. Wer ist dieser Mann, der den Spitznamen eines weltbekannten Fußballtrainers trägt?

„Eine wunderschöne Stadt“, sagt Daniel Holefleischs Vater Ulrich im Gespräch mit unserer Zeitung. Der studierte Maschinenbauer und Theologe baute nach eigenen Angaben seinerzeit den Bereich Erziehungswissenschaft an der Universität Trier mit auf. „Drei meiner vier Kinder wurden in Trier geboren“, sagt Ulrich Holefleisch, der mit seiner Familie 1977 nach Göttingen zog.

Annalena Baerbock selbst wuchs in der Nähe von Hannover auf, studierte Politikwissenschaften und Völkerrecht und machte bei den Grünen nach ihrem Parteieintritt 2005 schnell Karriere: Seit drei Jahren steht sie gemeinsam mit Robert Habeck an der Spitze der Partei.

Info Beruflicher Lebenslauf Die folgenden beruflichen Stationen listet Daniel Holefleisch im Karriere-Netzwerk LinkedIn auf: Deutsche Post DHL Group: Senior Expert Corporate Affairs (seit Februar 2017) Bündnis 90/Die Grünen: Head of Division Corporate Contacts / Fundraising (Oktober 2004 - Februar 2017) Politikfabrik e.V.: Geschäftsführer (September 2001 - November 2002)

Annalena Baerbock lernte ihren Ehemann beim Praktikum kennen

Dabei kam Baerbock mit Politik schon früh in Berührung. Ihre Eltern nahmen sie in den 80er Jahren mit zu Anti-Atomkraft-Demos, mit zehn Jahren begeisterte sie sich für die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Bei der brandenburgischen Grünen-Europaparlamentarierin Elisabeth Schroedter machte sie ein Praktikum. Dabei lernte Annalena Baerbock ihren jetzigen Ehemann Daniel Holefleisch kennen. Der heute 48-Jährige wurde 1973 in Trier geboren.

Daniel Holefleisch kommt aus einer sehr „grünen“ Familie

Als Daniel vier Jahre alt war, zog die Familie nach Göttingen. Daniel Holefleischs Vater Ulrich, ebenfalls ein Grüner, ist einer von drei Bürgermeistern der Stadt im südlichen Niedersachsen. Die Beziehung nach Trier ist geblieben. „Für uns ist die Stadt an der Mosel immer noch ein Ort der Wärme und ein Ort im Herzen Europas“ schwärmt Ulrich Holefleisch. Neben Daniels Vater ist auch sein älterer Bruder Felix bei den Grünen, war einst deren Fraktionsgeschäftsführer in Bremen.

Annalena Baerbocks Ehemann arbeitete auch bei Bündnis 90/Die Grünen

Daniel Holefleisch selbst studierte Politikwissenschaften, war in der Berliner Grünenzentrale etliche Jahre verantwortlich für Kontakte zu Unternehmen und fungierte später als Wahlkampfmanager der Partei.

Einen Namen machte er sich seinerzeit, weil er drei Tage vor jeder Landtags- und Bundestagswahl ein 24-Stunden-Online-Wahlkampfbüro eröffnete, bei der Internetnutzer dem Grünen-Wahlkampfteam live bei der Arbeit zuschauen und Fragen stellen konnten.

Wegen seiner Ähnlichkeit zu dem damaligen Dortmund- und heutigen Liverpool-Coach Jürgen Klopp bekam Daniel Holefleisch damals den Spitznamen „Kloppo“.

Annalena Baerbock und Daniel Holefleisch haben zwei Kinder

Mit Annalena Baerbock hat Daniel Holefleisch zwei gemeinsame Töchter. Die Familie lebt in Potsdam. Holefleisch ist seit vier Jahren in der Berliner Konzernrepräsentanz der Deutsche Post DHL Group zuständig für Betreuung der Politikfelder E-Commerce, Datenschutz, Finanzen und Human Resources. Immer noch gilt der gebürtige Trierer als bestens vernetzt in die Partei. Als seine Frau an die Grünenspitze gewählt wurde, hat Daniel Holefleisch die Arbeitszeit reduziert, um sich mehr um die Kinder kümmern zu können.

Über seine Trierer Zeit und die Verbindungen an die Mosel ist im Internet so gut wie nichts zu finden. Unter einem Facebook-Eintrag aus dem April vergangenen Jahres über das ehemalige Evangelische Elisabeth-Krankenhaus in Trier findet sie aber die Bemerkung Holefleischs: „In dem Krankenhaus wurde ich geboren!!!“