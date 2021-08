Fahndung : Raser-Unfall in Trier: „Aktenzeichen XY...“ liefert Hinweise zum gesuchten Tatverdächtigen

Nach dem Unfall in Trier, bei dem ein 21-jähriger Passant von einem Auto erfasst worden war, fahndet die Polizei nach dem Fahrer und bittet um Hinweise. Unterstützung gab es nun nach einer Fernsehsendung.

Weiterhin ist Pawel Czapla auf der Flucht. Der polnische Staatsbürger mit Wohnsitz in Trier wird wegen Verdacht des versuchten Totschlags gesucht. Er soll nach Angaben der Ermittlungsbehörden am vergangenen 31. Juli mit seinem Auto einen jungen Mann in der Trierer Ostallee überfahren haben. Dieser hatte die Straße überqueren wollen, als der Tatverdächtige laut Polizei mit seinem Audi A6 mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war - im Rahmen eines Poserverhaltens, an dem an dem Abend auch ein anderer Autofahrer mit einem VW Golf GTI beteiligt war.