1,87 Millionen Zuschauer für Ex-Mister-Tagesschau! Sie haben es verpasst? : Die Reaktionen auf Jan Hofers erste „RTL Direkt“-Sendung zum Mitreden

Berlin 1,87 Millionen Zuschauer: Einen Marktanteil von 10,1 Prozent vermeldet der Sender RTL zur Premiere des neuen Nachrichtenformats „RTL Direkt“ mit Nachrichtensprecher Jan Hofer. Wie kam die erste Sendung an?

Zu seinem Alter gibt es widersprüchliche Angaben. So gibt es unterschiedliche Angaben zum Geburtsjahr: Während das Online-Lexikon Wikipedia 1950 angibt, ist in Zeitungsberichten auch von 1951, 1952 und 1954 die Rede.

Hofer war zudem auch in Spielshows zu sehen. Zudem moderiert er unter anderem Benefizveranstaltungen. Im Frühjahr war er Teilnehmer der RTL-Tanzshow Let's Dance.

Jan Hofer war von 1985 bis 2020 Nachrichtensprecher der Tagesschau und der Tagesthemen in der ARD, ab 2004 Chefsprecher. Der Rheinländer arbeitete ab 1982 für den Saarländischen Rundfunk (SR).

Die erste Folge startete mit einem Gespräch mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und wie kam die Sendung an? Viele freuten sich, den ehemaligen "Tagesschau"-Sprecher jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen wiederzusehen. "Cooles Format", schreibt zum Beispiel jemand.

Auch das Medienmagazin „Meedia“ findet Hofers neue Show gut: „Jan Hofer moderierte erwartungsgemäß souverän. Aber ihn könnte man vermutlich auch zufällig in irgendeiner Nacht gegen halb zwei Uhr morgens wecken und er würde schlafwagensicher eine Nachrichten-Sendung wegmoderieren.“

Und das Branchen-Magazin „Horizont“ schreibt: „In der ersten Ausgabe war die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Gast. Hofer wirkte routiniert und zugewandt, stellte der Politikerin aber mehrmals auch unangenehme Fragen: etwa nach Schwächen in ihrem Wahlkampf, zu Ambitionen in Richtung Rot-Rot-Grün oder danach, ob das Desaster in Kabul einen Rücktritt zur Folge haben müsse.“