“Promi Big Brother“ : Ex-Mister-Saarland Pascal Kappés mit schlüpfriger Beichte

Pascal Kappés sorgt bei "Promi Big Brother" für Wirbel. Foto: Sat.1

Pascal Kappés war mal Mister Saarland, jetzt ist er Teilnehmer bei „Promi Big Brother“ in Sat.1. Dort sorgt er nun mit Einblicken in sein Sexleben für Aufmerksamkeit.

Er ist Soap-Darsteller, Fußballer und war 2019 sogar Mister Saarland: Aktuell ist der TV-Star bei „Promi Big Brother“ auf Sat.1 zu sehen. Doch bei den Zuschauern kommt er bisher überhaupt nicht gut an. Ob sich Pascal Kappés mit diesem Auftritt wirklich einen Gefallen tut?

Am Mittwoch zog der Saarländer Pascal Kappés im Big-Brother-Container ein. Er nimmt an der Promi-Version des Trash-Formats teil, die seit dem 6. August auf Sat.1 läuft. Seitdem wird über ihn geredet - und oft eben auch gelästert.

„Promi Big Brother“: Pascal Kappés gewährt intime Einblicke

In den Sendungen am Freitag und Samstag sorgte er für Aufsehen mit überaus intimen Geständnissen über sein Sexualleben. Sex mit Männern? „Ich stehe voll dazu“, sagte er am Freitag, „dass ich auch Männer knalle oder mich knallen lasse, je nachdem. Ich mag auch dieses Machtspiel so ein bisschen... Da steh ich tatsächlich auf Männer." Aber eine echte Beziehung komme für ihn nur mit einer Frau infrage. Für diese Offenheit wird er von manchen noch gefeiert.

Endlich mal was Bisexuelles im TV! #PromiBB #PascalKappés #loveislove pic.twitter.com/o0UernANdJ — Trashguckerli (@Trashguckerli) August 11, 2021

Am Samstag ging es schlüpfrig weiter. Als die Kandidaten sich an ihre wilde Jugend zurückerinnerten, brach es aus Pascal heraus: "Ich war so sexbesessen. Da hab' ich gerammelt wie ein Hamster, wie eine Nähmaschine."

Pascal Kappés ließ seine schwangere Frau sitzen

Schlimm fanden die Zuschauer etwas anderes: So offen wie noch nie hatte der Soapstar am Freitag bei „Promi Big Brother“ über das Verhältnis zu seiner Ex-Frau Denise Temlitz und seinem Sohn gesprochen. Zu dem hat Kappés kaum Kontakt.

Er erzählt, für das gemeinsame Kind mit Denise sei er damals nicht bereit gewesen. "Es war die falsche Frau und ich war einfach nicht mehr ich selbst, und bevor ich was riskiere, was ihr oder dem Kleinen geschadet hätte, ziehe ich mich halt zurück und versuche mich selbst zu retten. Was bringt es mir, mich selbst kaputt zu machen und nicht für den Kleinen da sein zu können." Vor allem für diese Aussagen wird Pascal Kappés von den Zuschauern jetzt kritisiert. „Mies“, nennt ihn eine Userin sogar.

Er war kurz mit einer #Bachelorette Kandidatin verheiratet und hat dem gemeinsamen 2jährigen Sohn nicht mal zum Geburtstag gratuliert. Hübsch aber mies #PascalKappes #promibb @promibb @sat1 #sat1 und PS: Wenn der mit Danni und seinem Analplug anbandelt bin ich raus pic.twitter.com/jpwHYv0y4c — Roxana🔴🔴🔴 🇩🇪🇺🇲🇹🇷🇮🇱🇮🇪❤️ (@Roxana50189220) August 11, 2021

Statt ihn nenne sein Sohn den neuen Partner seiner Ex-Frau „Papa“. Kappés weiter: "Der Kleine weiß ja gar nichts von mir. Es ist eine sehr komische Situation.“

Was bisher passierte

Schon am ersten Tag hatte der Kandidat für große Aufregung gesorgt. Denn im Vorfeld der Sendung hatte sich Kappés das Big-Brother-Auge auf den Unterschenkel tätowieren lassen. Es dauerte nicht lange, da war das Auge Gesprächsthema auf Twitter. Eine Userin schrieb noch während der Sendung: “Ach die haben Pascal nur wegen dem Tattoo genommen! Jeder der sich das Big Brother Auge tätowieren lässt, kommt rein!“

Auch an Tag zwei ging es bei „Promi Big Brother“ munter weiter für den Ex-Mister-Saarland: Er legte sich mit Daniela Büchner an, ihres Zeichens Witwerin des verstorbenen „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Jens Büchner

Wie weit kommt Pascal Kappés bei „Promi Big Brother“?

Fans von Pascal Kappés müssen nun hoffen, dass viele für ihn anrufen, damit er noch einige Tage im Container verbringen kann. Auch seine Ex-Frau Dennis Merten fiebert mit und drückt ihm die Daumen. "Ich denke, Pascal hat einen starken Charakter und genug Power, um sich dort zu beweisen... Das Herz ist am rechten Fleck und ich denke, er hat gute Chancen, dort weit zu kommen", erzählt sie der Online-Plattform „Promiflash“.

Was Sie über Pascal Kappés (31) wissen müssen

Er spielte David in der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ und verlor im Alter von nur elf Jahren seinen Vater, die saarländische Trainer-Legende Rudi Kappés. Doch Pascal schaut nach vorne: Nach dem Unfall-Tod seines Vaters macht Pascal zunächst eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und später zum Krankenpfleger. Außerdem spielt er Fußball in der 6. Liga, arbeitet als Model und wird 2019 Mister Saarland. Mit seiner Ex-Frau Denise hat Pascal, der sich 2020 als bisexuell outet, einen zweijährigen Sohn.