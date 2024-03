Tischtennis FCS siegt in Ochsenhausen und empfängt Bergneustadt

Saarbrücken · Zum Ende der regulären Saison in der Tischtennis-Bundesliga gibt der 1. FC Saarbrücken noch mal mächtig Gas und zeigt sich in vielversprechender Form. Der Tabellenführer feierte nach dem 3:1-Sieg am vergangenen Mittwoch beim PSV Mühlhausen auch am Freitag mit dem 3:0 bei den TTF Ochsenhausen einen Auswärtssieg und steht damit definitiv in den Playoffs.

03.03.2024 , 18:30 Uhr

Beim 1. FC Saarbrücken um Kapitän Patrick Franziska (links) und Darko Jorgic (rechts) läuft es zurzeit rund. Auch der junge Rumäne Edy Ionescu, der hier mit Franziska abklatscht, kommt immer besser in Form. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Ralf Hasselberg

Von Stefan Regel Redakteur Sport