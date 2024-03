Zweiter „Blitzstart“ in Folge 8-Tore-Spiel! FV Diefflen feiert Kantersieg gegen Arminia Ludwigshafen

Zweiter „Blitzstart“ in Folge für den Fußball-Oberligisten FV Diefflen! Beim 2:0-Erfolg am Samstag vor einer Woche beim FV Engers hatte das Team von Trainer Thomas Hofer bereits nach 20 Minuten die beiden Treffer zum Endstand erzielt. An diesem Sonntag im Heimspiel gegen den FC Arminia Ludwigshafen lagen die Rot-Weißen nach 21 Minuten sogar schon mit 3:0 in Führung – am Ende hieß es 6:2 (4:1) für Diefflen.