Oliver Pocher in Zweibrücken : Saarland oder nicht? Pocher offenbart Geografie-Wissenslücke bei Auftritt

Oliver Pocher in Zweibrücken

Oliver Pocher trat in Zweibrücken auf.

Zweibrücken Oliver Pocher witzelt gerne über andere. Bei seinem Strandkorb-Auftritt in Zweibrücken wurde er jedoch gewissermaßen selbst zur Witzfigur – wegen geografischer Unkenntnisse.

Dass Oliver Pocher und seine Ehefrau Amira nicht auf den Mund gefallen sind, weiß der gemeine RTL-Zuschauer schon seit Jahren. Das Paar hat seine frechen Sprüche, die sich am liebsten gegen andere Prominente und Influencer richten, zum Geschäftsmodell gemacht. Ob im TV, auf Instagram – oder auf Tour.

So traten Pocher und seine Frau nun auch in Zweibrücken beim Strandkorb Open-Air auf. Er witzelte am Dienstagabend unter anderem über Mats und Cathy Hummels sowie seinen Lieblings-Gegner Michael Wendler.