Rohstoffe : Ölpreise weiter auf Talfahrt

New York/London Die Ölpreise sind am Montag trotz einer erneuten massiven Zinssenkung in den USA unter 30 US-Dollar gefallen. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,92 US-Dollar.

Das waren 3,98 Dollar weniger als noch am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI fiel um 2,64 Dollar auf 29,09 Dollar. Saudi-Arabien hat angekündigt, die Flutung der Rohölmärkte fortzusetzen. Unterdessen hat Russlands Präsident Wladimir Putin gesagt, dass es derzeit keine Pläne für Kontakte mit Vertretern Saudi-Arabiens gebe. Angesichts des Ölpreiskriegs zwischen Russland und einigen Opec-Ländern steuere der Ölmarkt auf ein noch nicht da gewesenes Überangebot zu, sagte Experte Carsten Fritsch, Devisenexperte von der Commerzbank.