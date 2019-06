Joko und Klaas verschenken 40 000 Euro an TV-Zuschauer

Berlin Die ProSieben-Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben in vier Städten zusammen 40 000 Euro an Fernsehzuschauer verschenkt. In der Sendung „Joko&Klaas LIVE“ schalteten sie zu vier Parkbänken in den Städten Köln, München, Hamburg und Berlin, auf denen jeweils ein schwarz gekleideter Mann mit Koffer und 10 000 Euro saß.

