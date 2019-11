In Baden-Baden werden die diesjährigen Bambis verliehen

Baden-Baden Mit prominenten Gästen wie Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, Showmaster Thomas Gottschalk und der belgischen Königin Mathilde wird heute in Baden-Baden der Medienpreis Bambi vergeben. Die goldenen Rehkitze gehen nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr in 17 Kategorien an 21 Preisträger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa