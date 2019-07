Ex-Filmmogul Weinstein präsentiert neues Anwaltsteam

New York Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein hat ein neues Anwaltsteam für seinen Prozess wegen sexuellen Missbrauchs präsentiert. Die Anwälte Donna Rotunno und Damon Cheronis aus Chicago würden nun zusammen mit Arthur Aidala aus New York seine Verteidigung übernehmen, teilte Weinstein bei einem Gerichtstermin in New York mit.

