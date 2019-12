EU-Ratschef: Unterstützung für Europa ohne Klimagase 2050

Brüssel Der neue EU-Ratschef Charles Michel hat alle Mitgliedstaaten aufgefordert, das Ziel eines klimaneutralen Europa bis 2050 mitzutragen. Er hoffe auf einen entsprechenden Beschluss beim EU-Gipfel am Donnerstag, schrieb Michel in seinem Einladungsschreiben an die Staats- und Regierungschefs.

