Brüssel und das Freihandelsabkommen Ceta : Der Käse-Streit von Zypern

Über eine Organklage der Linksfraktion gegen das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der Europäischen Union und Kanada will das Bundesverfassungsgericht am 13. Oktober verhandeln. Das teilte das Gericht am Freitag in Karlsruhe mit. Die Linke ist der Meinung, das Abkommen führe zu einem Demokratieabbau und richte sich zu sehr nah den Interessen privater Unternehmer. Allerdings rügt die Linke mit ihrer Organklage formale Fragen. Es geht ihr vor allem um eine bislang unzureichende Beteiligung des gesamten Bundestags durch die Mehrheitsfraktionen von CDU/CSU und SPD bei einer vorläufigen Stellungnahme des Parlaments.