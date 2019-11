Demokratiebewegung : USA stärken Proteste in Hongkong – China empört

US-Präsident Trump unterschrieb Gesetze zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong. Diese dankte ihm auf Plakaten. Foto: dpa/Vincent Thian

Washington/Peking Die US-Unterstützung für die Demokratiebewegung in Hongkong stellt die Beziehungen zwischen China und den USA auf eine weitere Belastungsprobe. US-Präsident Donald Trump unterschrieb zwei fast einstimmig vom Kongress beschlossene Gesetze, die die demokratischen Kräfte in der chinesischen Sonderverwaltungszone unterstützen sollen – etwa durch Sanktionsmöglichkeiten oder Exportstopps an Hongkongs Polizei.

In der asiatischen Wirtschafts- und Finanzmetropole gibt es seit einem halben Jahr Proteste gegen die Regierung mit teils gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten.