Vor Unterhaus-Wahl : Rabbiner wirft Labour Antisemitismus vor

London Gut zwei Wochen vor den britischen Parlamentswahlen hat der Oberrabbiner Großbritanniens, Ephraim Mirvis, der Labour-Partei vorgeworfen, nicht entschlossen gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen vorzugehen.

„Ein neues Gift – genehmigt von der Spitze – hat in der Labour-Partei Fuß gefasst“, schrieb Mirvis in einem Beitrag für „The Times“ am Dienstag.