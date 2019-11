Gespräche über neue Verfassung : Keine Fortschritte bei Syrien-Verhandlungen

Genf Die Verhandlungen zwischen Syriens Regierung und Opposition über eine neue Verfassung für das Bürgerkriegsland treten auf der Stelle. Den zweiten Tag in Folge seien die unter dem Dach der UN in Genf geplanten Treffen ausgefallen, berichtete ein Mitglied des Gremiums am Dienstag.

