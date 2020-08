Corona : Die „zweite Welle“ – und was es damit auf sich hat

Genf Überkommen Viren die Menschheit immer oder etwa nie in Wellen? Die WHO hält wenig von solchen Diskussionen. Ausschlaggebend sei das Verhalten der Leute, sagen Experten.

Es tönt wie eine Drohung, die Sache mit der zweiten Welle bei den Corona-Ansteckungen: Sammelt das Virus irgendwo im Verborgenen neue Kräfte, die bald über die Welt hereinbrechen wie eine tödliche Welle in einem schrecklichen Sturm? Fordern die Menschen das Virus heraus, indem sie bei den Vorsichtsmaßnahmen nachlassen und die zweite Welle damit geradezu heraufbeschwören? Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob man überhaupt von Wellen sprechen soll und was genau damit gemeint ist. Von Wellen sei wohl die Rede, weil die Fallzahlen oft in Kurven dargestellt werden, die wie Wellen aussehen, sagt Heiner Fangerau vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Uni Düsseldorf. Pandemien verliefen aber nicht zwangsläufig in Wellen. „Die Pest grassierte im Mittelalter mehr als sieben Jahre lang, da kann man nicht von Wellen sprechen, und bei der Cholera auch nicht.“ Bei der Spanischen Grippe 1918/1919 heiße es zwar auch, die „zweite Welle“ sei schlimmer gewesen als die erste, aber Fangerau, der die Coronavirus-Pandemie gerade in einem Buch mit Alfons Labisch in ihrer historischen Dimensionen beleuchtet („Pest und Corona“), formuliert es anders: „Bei der Spanischen Grippe gab es den Effekt, dass nach einem Gipfel im Frühjahr erst im Herbst und Winter wieder mehr Menschen erkrankten als im Sommer.“