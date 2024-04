US-Schauspielerin „Mad Men“-Star Christina Hendricks hat geheiratet

„Mad Men“-Star Christina Hendricks (48) hat geheiratet. Die US-Schauspielerin und der Kameramann George Bianchini gaben sich am Samstag in New Orleans das Ja-Wort, wie das US-Magazin „People“ berichtet. Demnach sind Hendricks und Bianchini seit 2020 ein Paar und verlobten sich im Februar 2023.