Vor dem EU-Austritt : Briten mussten Münzen wegen Brexit-Drama zweimal prägen

London (dpa) Wenige Tage vor dem Brexit am Freitag hat die britische Regierung 50-Penny-Münzen zum Gedenken an den EU-Austritt vorgestellt – dieses Mal mit dem korrektem Datum 31. Januar. Die Münzprägeanstalt in London musste zuvor eine Million Geldstücke zur Erinnerung an den historischen Tag einschmelzen lassen – denn sie trugen das verschobene Austrittsdatum vom 31. Oktober.

Der Brexit wurde gleich mehrmals vertagt, das Drama im Parlament schrieb Geschichte im Königreich.