Erste Folge der RTL-Dating-Show : Bachelorette Sharon Battiste vergibt erste Rose – diesen Eindruck hinterließ Saarländer Stas

Die Suche nach dem perfekten Partner hat begonnen. 20 Männer wollen das Herz von Bachelorette Sharon Battiste erobern. Die erste Entscheidung hat sie schon getroffen.

Dafür machte Kandidat Max seine Sache besser. Dieser zauberte zwar keinen Lolli hervor, dafür aber direkt bei der ersten Begegnung ein Lächeln auf Sharons Lippen. Für sie hatte der Fußballer ein T-Shirt mit der Aufschrift „Waiting for a girl like you“ (“Ich warte auf ein Mädchen wie dich“) angezogen. Das schmeichelte der Schauspielerin offenbar sehr. „Ich war voll in meiner Zone mit ihm“, sagte die 30-Jährige nach der ersten Begegnung und vergab direkt im Anschluss ihre erste Rose an ihn.