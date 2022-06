RTL-Dating-Show : Zauberer und Ex-Vize-Mister Saarland – Stas Kozlovich ist jetzt bei der „Bachelorette“

Stas Kozlovich ist Zauberer und führt in Saarbrücken ein Restaurant mit seinem Vater. Foto: rtl

Saarbrücken In der neuen Staffel der RTL-Dating-Show „Die Bachelorette“ geht in dieser Staffel auch ein Saarländer an den Start. Alle Infos über den Kandidaten Stas Kozlovic im Überblick.

Das Warten hat ein Ende! Die neue Staffel der RTL-“Bachelorette“ startet am 15. Juni 2022. Ab 20.15 Uhr werden dann wieder jeden Mittwoch fleißig Rosen von der neuen Bachelorette Sharon Battiste verteilt. Einer der Kandidaten, der auf die letzte Rose von Sharon hofft, ist der Saarländer Stas Kozlovich.

Alter, Größe, Hobbys – alle Infos zu Stas Kozlovchi

Der 28-Jährige kommt aus Saarbrücken, misst 1,90 Meter und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Bereits als Jugendlicher findet Stas Gefallen an der Zauberei. Was als Hobby beginnt, ist mittlerweile neben anderen Tätigkeiten zu seinem Beruf geworden. Auf Kindergeburtstagen und ähnlichen Events tritt der Saarländer mit seinen Zauberkünsten auf und begeistert die Zuschauer. Probleme mit Kameras und der Aufmerksamkeit hat der Saarbrücker also nicht. Neben der Magie widmet er sich nach seiner Ausbildung als Rettungsschwimmer auch dem Modeln und genießt es, im Rampenlicht zu stehen. Und als ob das noch nicht reichen würde, führt der 28-Jährige zusammen mit seinem Vater das Restaurant „Eschberger Hof“ in Saarbrücken.

Stas war schon bei der Mister-Saarland-Wahl dabei – und wurde 2019 Zweiter. Foto: rtl

Der Bachelorette-Kandidat steht nicht das erste Mal im Rampenlicht

Neben seinem Beruf als Model hat der Saarbrücker bereits 2019 an der „Mister Saarland“-Wahl teilgenommen und den zweiten Platz belegt. Auch bei der anschließenden „Mister Westdeutschland“-Wahl war Stas erfolgreich und belegte den dritten Platz.

Die Teilnahme bei der Dating-Show „Die Bachelorette“ ist ebenfalls nicht sein erstes Mal im TV. Bereits im März diesen Jahres (2022) nahm der künftige „Bachelorette“-Kandidat an dem Dating-Format „Take me out“ teil, bei dem er am Ende des Abends die Show auch erfolgreich mit einem Date verließ. Dieser Flirt war jedoch offenbar nicht von langer Dauer, denn nun sucht Stas seine Traumfrau mit der „Bachelorette“ in Thailand.

Und das ist sie: Sharon Battiste ist die Bachelorette in diesem Jahr. Foto: rtl

Die neue Staffel wird in Thailand gedreht

Stas und die anderen 19 Männer fliegen zum Dreh dieser Staffel nach Thailand. Dort haben sie dann die Möglichkeit, Woche für Woche um eine Rose von ihrer Traumfrau zu kämpfen.

So stellt sich Stas seine Traumfrau vor

Neben seinen Jobs und Tätigkeiten fehlt dem Saarländer nun nur noch eine Frau an seiner Seite. Seit mehr als zwei Jahren ist Stas bereits Single. RTL erzählt er, dass er bereits in einer früheren Beziehung betrogen wurde und daher besonderen Wert auf Offenheit und Ehrlichkeit legt und ihm Treue in einer Beziehung extrem wichtig ist. Auch Humor sollte seine Zukünftige haben. Die nötige Magie bringt Stas Kozlovchi ja bereits mit.

Ob das reicht, erfährt man ab dem 15. Juni jede Woche um 20.15 Uhr auf RTL. Und wer so lange nicht warten kann, hat die Möglichkeit, auf TV Now bereits eine Woche vor der offiziellen Ausstrahlung die neuesten Folgen der Bachelorette zu streamen.

(bel)