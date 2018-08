Buchkauf: Wer gibt wo wieviel aus?

Die Ingelheimer folgen mit 161 Euro (Vorjahr: 163). In Eisleben und Zeitz in Sachsen-Anhalt wird mit durchschnittlich 81 und 82 Euro am wenigsten für Bücher ausgegeben, wie überhaupt im Osten deutlich weniger Bücher erworben werden. Auch mit Blick auf die Geschlechter bestehen signifikante Unterschiede. 66 Prozent der Frauen kauften 2017 Bücher (Männer: 51 Prozent). 40 Prozent der Frauen lesen täglich oder mehrmals in der Woche (Männer: 24). Auch Schulbildung wirkt sich aus: Nur 41 Prozent der Bürger mit Hauptschule erwarben 2017 Bücher, aber 78 Prozent mit Abitur.