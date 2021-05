Erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen : Verkehrsunfall mit Schwerverletzten in Heusweiler-Eiweiler

Völklingen Drei Autos waren an dem Unfall beteiligt. gegen den Verursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Am frühen Donnerstagabend hat sich in der Lebacher Straße in Heusweiler-Eiweiler ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Eine 51-jährige Frau aus Riegelsberg wollte in der Lebacher Straße auf die dortige Tankstelle einbiegen und musste hierzu ihren Audi verkehrsbedingt verlangsamen. Der hinter ihr fahrende 30-jährige Mann aus Spiesen-Elversberg bremste seinen Audi A4 daher hinter der Frau bis zum Stillstand ab. Ein nun nachfolgender 32-jähriger Mann aus Lebach fuhr aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Ford Mondeo ungebremst auf den Audi des 30-Jährigen auf, wodurch dieser wiederum auf das Fahrzeug der 51-jährigen Frau geschoben wurde.