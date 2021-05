20 000 Euro Schaden : Autos in Dudweiler zerkratzt

Autos in Dudweiler zerkratzt

Dudweiler Unbekannte Täter beschädigten 17 geparkte Pkw, zudem auch noch die Mauer eines Gewerbebetriebs.

Unbekannte Täter beschädigten böswillig in der Dudweiler Fischbachstraße 17 geparkte Pkw, zudem auch noch die Mauer eines Gewerbebetriebs. Zur Tat kam es zwischen Samstag, 22. Mai, 14 Uhr und Sonntag, 23. Mai, 13.15 Uhr, berichtet die Polizei.

Alle beschädigten Fahrzeuge parkten auf einer Strecke von etwa 450 Metern in Längsrichtung zur Fahrbahn und zeigten in Folge der Tat auf den Beifahrerseiten unregelmäßige Kratzspuren. An der Mauer des Gewerbebetriebs wurden dort angebrachte Bleche zerkratzt. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit – grob – auf 20 000 Euro geschätzt.