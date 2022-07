Vorfall im Stadtteil Scheidt : Mit mehr als 140 km/h: 20-jähriger Autofahrer flüchtet in Saarbrücken vor der Polizei

Mit mehr als 140 km/h: 20-jähriger Autofahrer flüchtet in Saarbrücken vor der Polizei

Im Saarbrücker Stadtteil Scheidt ist in der Nacht auf Sonntag ein Autofahrer auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle innerorts mit mehr als 140 km/h unterwegs gewesen. Die Beamten konnten den 20-Jährigen schließlich später stoppen.

An diesem Sonntag (24. Juli) gegen 1.22 Uhr war der 20-jährige Fahrer eines grauen BMW-SUV mit französischem Kennzeichen der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen.

Der Fahrer versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, indem er Haltesignale der Polizei missachtete und mehrfach in Kurven in den Gegenverkehr geraten sei. Dabei hätten laut Polizei mehrere Fahrzeuge ausweichen oder abbremsen müssen. Erst nach einer weiteren Fahrt mit Geschwindigkeiten von mehr als 215 Stundenkilometer, teils über die Autobahn, sei der SUV-Fahrer in Saarbrücken gestellt worden.