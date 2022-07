Unfallflucht in Bliesen : Fahrer touchiert anderes Fahrzeug und flüchtet

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bliesen Ein Fahrer hat in Bliesen am Montagabend ein anderes Fahrzeug gerammt und ist geflüchtet, ohne den Schaden zu melden. Wie die Polizei--Inspektion St. Wendel mitteilt, hörten Zeugen in der St. Wendler Straße in Bliesen gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall.

