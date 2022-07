Lkw-Fahrer alarmiert Beamte : Unbekannte Täter versuchen Geldautomat in Eiweiler zu sprengen – Polizei sucht nach Zeugen

Abgeriegelt: Nach einem nächtlichen Zwischenfall sichert die Polizei Spuren an einem Geldautomaten in Heusweiler-Eiweiler. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Heusweiler Wegen möglicher Explosionsgefahr hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag ein Wohn- und Geschäftshaus im Heusweiler Ortsteil Eiweiler evakuiert. Zuvor hatte ein Lkw-Fahrer die Ermittler über mehrere Männer informiert, die fluchtartig das Gebäude verlassen hatten, in dem ein Geldautomat untergebracht ist. Was bislang bekannt ist.

In der Nacht auf Donnerstag, 21. Juli, ist ein Gebäude in Heusweiler-Eiweiler abgeriegelt worden. Dort sollen sich Unbekannte an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht haben. Die Ermittler evakuierten das Wohn- und Geschäftshaus.

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, versuchten die unbekannten Täter den Geldautomaten der Sparkasse in dem Gebäude zu sprengen. Gegen 4 Uhr habe ein an der Bankfiliale vorbeifahrender Lkw-Fahrer die Polizei alarmiert. Er habe mehrere verdächtige Personen beobachtet, die maskiert waren, in einen dunklen Pkw stiegen und in Richtung Autobahnauffahrt flüchteten. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, waren die an dem Fluchtfahrzeug angebrachten Kennzeichen möglicherweise von einem auf dem Mitfahrerparkplatz Hülzweiler abgestellten Pkw entwendet worden.

Beamte der Polizei Lebach stellten nach Eintreffen am Tatort fest, dass sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Filiale verschafft hatten. Sie entdeckten außerdem Spuren, die auf eine versuchte Sprengung hinwiesen. Um sicherzustellen, dass das Gebäude gefahrlos betreten werden kann, wurde daraufhin die Wohnung über der Filiale geräumt. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, gelang die Sprengung den Tätern aufgrund der vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen an dem Automaten nicht.

Die Menschen konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Ermittlungen dauern an. Die Bankstelle ist zu diesem Zweck am Donnerstag abgeriegelt worden.