Keine zwölf Stunden zwischen beiden Unfällen : Zwei Fußgängerinnen (11 und 60 Jahre) auf Zebrastreifen in Merzig von Autos erfasst und schwer verletzt worden

Foto: dpa/Stefan Puchner

Update Merzig Am Dienstagabend und am Mittwochmorgen ist es auf einem Zebrastreifen in Merzig zu zwei Unfällen gekommen. Dabei wurden eine 60-jährige Frau und ein elfjähriges Mädchen jeweils von einem Auto erfasst. Beide mussten schwer verletzt ins Krankenhaus.

Auf einem Zebrastreifen in der Losheimer Straße in Merzig sind am Dienstag und an diesem Mittwoch (19. und 20. Juli) zwei Fußgängerinnen schwer verletzt worden. Am Dienstag um 19.45 Uhr übersah nach eigenen Angaben ein 34-jähriger Pkw-Fahrer wegen der tiefstehenden, blendenden Sonne eine Frau, die gerade den Zebrastreifen überquerte. Sie wurde laut Polizei von dem stadteinwärts fahrenden Wagen erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Am Vorabend ihres 60. Geburtstags musste sie schließlich schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwoch um 7.25 Uhr passierte auf dem Weg zur Schule ein elfjähriges Mädchen hinter einem Bus denselben Zebrastreifen. Die Schülerin wurde von dem Pkw eines 37-jährigen Fahrers erfasst, der in Richtung Losheim am See unterwegs war. Auch die Schülerin musste schwer verletzt ins Krankenhaus.