Polizei und Feuerwehr im Einsatz : Auto brennt mitten im Nauwieser Viertel aus – Brandursache bisher unklar

Saarbrücken Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.45 Uhr zu einem Feuer im Nauwieser Viertel gerufen worden. Ein Auto brannte komplett aus. Was bisher bekannt ist.

In der Rotenbergstraße im Nauwieser Viertel in Saarbrücken ist in der vergangenen Nacht ein Auto völlig ausgebrannt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei-Inspektion (PI) Saarbrücken-Stadt auf SZ-Anfrage. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Mini, der am Straßenrand geparkt war.