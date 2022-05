Zeugen gesucht : Vier Gasflaschen entwendet

Riegelsberg/Heusweiler Ein Dieb brach in der Nacht zu Montag einen Metall-Außenschrank an einem Restaurant in der Riegelsberger Waldstraße auf und nahm zwei 33-Kilo-Gasflaschen mit. Die Polizei vermutet, dass es der selbe Mann war, der auch am Sonntagmorgen auf dem REWE-Parkplatz in Heusweiler zwei Gasflaschen aus einem zuvor aufgebrochenen Behältnis an einem Imbisswagen mitgehen ließ.

Der Täter wurde durch eine Überwachungskamera gefilmt, er ist etwa 180 Zentimeter groß, trug dunkle Arbeitshose, eine graue Kapuzenjacke und ein dunkles Basecap.