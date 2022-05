Zeugen gesucht : Kupferkabel und Schrott gestohlen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Walpershofen Diebe machten sich im Laufe des vorigen Wochenendes an der Kläranlage Walpershofen in der Straße Am Mühlengarten zu schaffen, berichtet die Polizei. Die Täter schnitten zunächst ein Loch in den Maschendrahtzaun und entwendeten dann von dem Gelände des EVS ein etwa 80 Meter langes Kabel sowie rund ein Kubikmeter Kabelschrott.

