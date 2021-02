Bienen : Biologische Vielfalt tut den Bienen gut

Bienen profitieren, wenn sie Nahrung in Blüten unterschiedlicher Pflanzen sammeln können. Foto: ZB/Patrick Pleul

Göttingen (np) Die Zahl der Insekten schrumpft. Eine Ursache des Bienensterbens sind Insektizide in der Landwirtschaft. Sie wirken auf das Nervensystem der Tiere und führen dazu, dass die Ammen, die sich bei den Honigbienen um den Nachwuchs kümmern, die Brutpflege vernachlässigen.

Biologen der Uni Göttingen haben nun Verfahren untersucht, die Nebenwirkungen der Pflanzenschutzmittel vermindern sollen. Sie kommen zum Ergebnis, dass eine größere Pflanzenvielfalt Wildbienen das Leben leichter machen könnte. Wenn Wildbienen – die Forscher untersuchten die Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) – auf einem Gelände mit vielfältigem Blütenbestand lebten, legten sie doppelt so viele Brutzellen an wie Tiere, die am Rande von Raps-Monokulturen lebten.