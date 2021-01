Registrierungspflichtiger Inhalt: Corona : Corona-Angst verunsichert Herzpatienten

Aus Furcht vor einer Covid-19-Infektion verzichten viele Patienten auf Arztbesuche oder eine Krankenhausbehandlung. Das kann fatale Konsequenzen haben, warnt die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Sie befürchtet einen steilen Anstieg der Todesfälle bei Herz-Kreislauf-Patienten. Foto: dpa/Patrick Seeger

Homburg Viele Herzpatienten stoppen ihre Behandlung aus Furcht vor Covid-19, warnt Professor Michael Böhm von der Uniklinik Homburg. Das könnte dramatische Konsequenzen haben.

Die traurige Geschichte, welche die medizinische Fachzeitschrift „Clinical Research in Cardiology“ in der nüchternen Sprache der Wissenschaft erzählt, geht ans Herz. Und sie hat leider kein Happy End. Das Mediziner-Journal berichtet über den Fall eines 48 Jahre alten und bis kurz vor seinem Tod scheinbar kerngesunden Saarländers. Er hatte Kontakt mit einem Corona-Patienten, danach einige Tage an einem Atemwegsinfekt gelitten und musste schließlich wegen Atemnot und Brustschmerzen den Notarzt rufen. Der schickte ihn sofort in die Corona-Notfallambulanz eines Krankenhauses, wo der Verdacht angesichts der Blutwerte zunächst auch auf Covid-19 lautete. Doch dann habe sich der Gesundheitszustand des 48-Jährigen rapide verschlimmert. Das sei so schnell geschehen, dass die Ärzte zwar schon nach einigen Stunden erstmals den Verdacht auf ein Herz-Kreislauf-Leiden notierten, aber erst nach dem Tod ihres Patienten die wahre Ursache herausfanden. Der Mann starb an einem komplizierten Herzinfarkt und nicht an Covid-19. Das zeige, wie groß in Corona-Zeiten auch beim medizinischen Fachpersonal die Gefahr sei, sich bei einer Diagnose auf nur ein Gesundheitsrisiko zu fokussieren, resümiert die Fachzeitschrift.

Für Professor Michael Böhm von der Uniklinik Homburg gilt diese Erkenntnis allerdings auch in einer anderen Hinsicht. Auch das Denken vieler seiner Patienten sei derzeit völlig von Covid-19 dominiert. „Mit diesem Problem bin ich täglich konfrontiert“, erklärt der Kardiologe. Der Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) rät Herzpatienten dringend, sich von der Pandemie nicht in Panik versetzen zu lassen. Die Zahl der Menschen, die wichtige medizinische Behandlungen aus Angst vor einer Infektion absagten oder verschöben, sei derzeit viel zu hoch. Wer sich völlig auf Corona fixiere und aus Furcht vor dem relativ geringen Ansteckungsrisiko in einem Krankenhaus die im Vergleich dazu immense Gefahr, die ein Herzleiden bedeute, ausblende, der lebe höchst gefährlich, warnt der Homburger Arzt.

Info Ein Fünftel weniger Schlaganfallbehandlungen In der ersten Coronawelle ist auch die Zahl der Schlaganfallbehandlungen in Deutschland um ein Fünftel gesunken, so die Uni Bochum. Die Forscher werteten Daten von 1463 Kliniken aus. Die Zahl der Behandlungen ischämischer Schlaganfälle sank um 17 Prozent, die der Hirnblutungen um 16 Prozent. Wegen zeitweiser Durchblutungsstörungen kamen 22 Prozent weniger Patienten in eine Klinik.

Die medizinische Statistik der Homburger Uniklinik zeigt allerdings, dass dieser Rat bei vielen Patienten ungehört verhallt. Nach einer Auswertung der Klinik, über die „Clinical Research in Cardiology“ berichtet, ist die Zahl der Behandlungen des Akuten Koronarsyndroms – dazu gehört auch der Herzinfarkt – an der Homburger Uniklinik im März und April um über 40 Prozent zurückgegangen. In diese Statistik sind Daten von sieben Kalenderwochen (10 bis 16) eingegangen.

Die Zahl der Katheter-Eingriffe sei in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr enorm gefallen, erklärt der Homburger Mediziner. „Wir in der Kardiologie haben schon das Gefühl, dass viele Patienten einfach verschwinden“, sagt Michael Böhm.

Was bedeutet „verschwinden“? Das ist ein heikles Thema für Mediziner – „wir haben ja kein Rückmeldesystem für unsere Patienten“, sagt Michael Böhm. Er ist aber überzeugt, dass viele seiner Patienten, die ihre Herzkatheter-Termine absagen, damit eine lebensgefährliche Entscheidung getroffen haben. „Wir befürchten“, sagt der DGK-Pressesprecher, „eine massive Zunahme von Nicht-Covid-Todesfällen. Ich schaue jeden Tag in die Todesanzeigen der Zeitung.“ Und es sei zu befürchten, dass am Ende der Covid-19-Pandemie die Zahl der Todesfälle, die auf abgebrochene oder verschobene Therapien zurückgehen, höher sein werde als die der eigentlichen Corona-Opfer.

Bundesweit hat die Gesamtzahl der Sterbefälle in der Corona-Pandemie nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Ende 2020 um über 20 Prozent zugenommen. Daten speziell zur Entwicklung von Herz-Kreislauf-Todesfällen in dieser Zeit gibt es aus dem Saarland noch nicht. Aus Hessen berichten allerdings Mediziner aus 26 Krankenhäusern in „Clinical Research in Cardiology“ von einem deutlichen Anstieg der Zahl der Herz-Kreislauf-Opfer in einem beinahe identischen Zeitraum, den auch die Homburger Uni-Klinik betrachtete. Um über ein Drittel – auch dieser Wert gleicht dem aus dem Saarland – sei die Zahl der Herzkatheter-Eingriffe zurückgegangen. Die hessischen Mediziner kamen bei ihrer Analyse der Herz-Kreislauf-Todesfälle zum Ergebnis, dass die Zahl der Infarkte um zwölf Prozent wuchs und die Zahl anderer Herzkreislauf-Todesfälle um acht Prozent zunahm. Was die Ursache dieses bedenklichen Wachstums sei, müsse nun genauer untersucht werden.

„Schon in normalen Zeiten kommen nur 46 Prozent aller Infarktpatienten rechtzeitig ins Krankenhaus, etwa 40 Prozent erreichen es nicht“, warnt der Homburger Medizin-Professor. „Wir müssen alles tun, damit dieser Wert in der Corona-Pandemie nicht noch weiter fällt.“ Und das medizinische Personal müsse darauf achten, dass sich auch andere Krankheiten mit Corona-Symptomen bemerkbar machen könnten. Wenn ein Mensch über Luftnot klagt, denke heute jedermann sofort an Covid-19. „Aber eine Lungenembolie und Covid können sich im ersten Moment doch ziemlich ähneln.“

Professor Michael Böhm. Foto: UKS/Armin Schweitzer