Saar-Forscher entwickeln Simulationsprogramm : Corona bestimmt unser Leben noch für Monate

Professor Thorsten Lehr von der Saar-Universität geht davon aus, dass erst nach dem Sommer im öffentlichen Leben wieder Normalität einkehrt. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Forscher der Saar-Universität haben in einer Simulation untersucht, wie sich Corona-Pandemie weiterentwickeln könnte. Das Resultat ist nicht erfreulich. Bis zur Rückkehr zum normalen Leben ist es noch ein weiter Weg, sagt Professor Thorsten Lehr.

Es ist ein Wettlauf um das Leben von Millionen Menschen. Wer ist schneller? Die Wissenschaft oder das Virus? Nach einem Jahr Entwicklungszeit gibt es nun Impfstoffe gegen das Corona-Virus. Doch vom Impfstoff bis zur Impfung ist es, wie sich gerade herausstellt, ein langer Weg. Es dauert Monate, um Millionen Menschen zu impfen. Wie viel Zeit kann da vergehen, bis in unserem Leben das, was wir vor Corona einmal als Normalität kannten, wieder zurückkehrt?

„Eine verlässliche Antwort auf diese Frage gibt es nicht“, sagt Thorsten Lehr von der Saar-Universität, „aber ein Trend lässt sich abschätzen.“ Der Pharmazie-Professor der Saar-Uni hat mit seinem Team das Simulationsprogramm Cosim entwickelt, das die Ausbreitung des Coronavirus simuliert und gerade bundesweit Furore macht. Der Vorhersagezeitraum einer typischen Prognose ist dabei kurz und umfasst nur einige Wochen. Welches Bild zeichnet sich ab, wenn die Forscher Cosim weiter in die Zukunft schauen lassen?

Info Der Corona-Simulator der Saar-Universität Mit ihrem Covid-Simulator (Cosim) berechnen Pharmazeuten der Saar-Uni um Professor Thorsten Lehr seit dem vergangenen Jahr die Entwicklung der Pandemie in einem mathematischen Modell. Cosim kann die Verbreitung der Krankheit bis auf Länderebene simulieren und auch Vorhersagen liefern. Der Corona-Simulator, dessen Ergebnisse im Internet veröffentlicht werden, soll Vertretern aus Politik und Gesundheitswesen demonstrieren, mit welchen Maßnahmen der Corona-Pandemie am besten begegnet werden kann. https://covid-simulator.com/

Es ist nicht erfreulich. Trotz des unübersehbaren positiven Effekts der Impfung „zeigen die Ergebnisse, dass eine Rückkehr zum normalen Leben vor diesem Sommer nicht möglich sein wird“, sagt Thorsten Lehr voraus. „Im Juli rechnen wir im günstigsten Fall damit, dass die Inzidenz unter den Wert von 50 fällt.“ Damit beschreiben die Wissenschaftler die Zahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner. Damit zeichne sich auch ab, dass im Jahr 2021 Urlaub nur mit Einschränkungen möglich sein werde. „Viele Beschränkungen werden leider bleiben.“

Das sei das Ergebnis einer Berechnung des Corona-Simulators, „bei der wir von einer Reihe optimistischer Voraussetzungen ausgegangen sind“, sagt Thorsten Lehr. Dazu gehöre unter anderem, dass sich das Tempo der Impfungen nach dem langsamen Start ab diesem Monat verdoppelt und dass alle dabei eingesetzten Impfstoffe auch gleich gut wirken.

In einer Simulation steckten natürlich einige Unbekannte, räumt Thorsten Lehr ein – allerdings seien die Werte so gefasst gewesen, dass Veränderungen im Wesentlichen nur zum Negativen denkbar seien. Der Pharmazeut der Saar-Uni nennt folgende Beispiele: Die Covid-19-Infektion ist so gefährlich, weil ein Mensch, der das Virus in sich trägt, es unbemerkt verbreiten kann. Statistisch ist diese Ansteckungswahrscheinlichkeit in den 16 Stunden vor den ersten Symptomen eines Patienten am höchsten. Kann eine Impfung dieses Risiko eliminieren? Niemand weiß das bisher. „Diese Frage ist wissenschaftlich nicht beantwortet“, sagt Thorsten Lehr. „Wir sind in unserer Simulation davon ausgegangen, dass eine Impfung dieses Risiko auf die Hälfte vermindert.“

Die Gefahr durch Virus-Mutanten, die sich schneller verbreiten als die erste Generation des Erregers, haben die Saarbrücker Wissenschaftler in ihrer Simulation kleingerechnet und pauschal mit einem R-Wert von 1,2 ab Mitte Februar in der Simulation gearbeitet. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Corona-Patient ansteckt. Dieser Wert sei „eine sehr konservative Annahme gewesen“, sagt Lehr.

Wirkt eine Impfung sowohl gegen Corona als auch seine Mutanten? Die Saarbrücker Forscher gingen davon in ihrer Simulation aus. Wie lange hält diese Wirkung an? „Wir haben mindestens ein Jahr angenommen.“ Im Vergleich zur Grippeimpfung sei das ein langer Zeitraum. „Deren Schutz schwindet schon nach einem halben Jahr.“

Viele Menschen vergäßen außerdem, sagt Thorsten Lehr, dass eine Grippe-Impfung statistisch nur 70 Prozent Wirksamkeit habe. „Gemessen daran sind die Ergebnisse der Corona-Impfstoffe wirklich sehr gut.“ Die Werte der besten Vakzine liegen über 95 Prozent. „Das ist ein ganz außergewöhnlicher Erfolg“, sagt Thorsten Lehr.

Von den politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie lasse sich das freilich weniger sagen. Der größte Fehler sei im vergangenen Sommer begangen worden, hat der Pharmazeut der Saar-Uni analysiert. „Damals hätte die Politik viel energischer bremsen müssen.“ Weil das nicht geschehen sei, habe danach der Wert der Inzidenz nur noch eine Richtung gekannt: aufwärts. „Spätestens im September ist die Sache in Deutschland dann völlig aus dem Ruder gelaufen.“ Das hat nach Lehrs Überzeugung auch damit zu tun, dass der Grenzwert der Inzidenz von 50, der bei allen Entscheidungen über Corona-Einschränkungen im Mittelpunkt steht, eine politische Festlegung ist. „Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Wert nicht zu begründen. Aus unserer Sicht ist er viel zu hoch.“

Die im Sommer begonnene fatale Entwicklung hätten dann auch die Corona-Beschränkungen zum Jahresende nicht mehr abfangen können. Aber auch die Wissenschaft müsse sich an die eigene Nase fassen. „Wir haben immer noch nicht herausbekommen, wo die Masse der Infektionen eigentlich stattfindet.“

In Corona-Zeiten politische Entscheidungen zu treffen, sei ein höchst heikler Job, räumt Thorsten Lehr ein. „Es ist extrem schwierig, über einen so langen Zeitraum Menschen zu motivieren, so einschneidende Einschränkungen des täglichen Lebens zu ertragen.“ Doch bis die Impfung auf breiter Front wirke, gebe es kein anderes Mittel. Wenn wegen der jetzt wieder sinkenden Infektionszahlen in den kommenden Wochen die Schutzmaßnahmen gelockert würden, sagt der Saarbrücker Wissenschaftler eine dritte Corona-Welle im Frühjahr voraus, bei der das Virus dann auch in den jüngeren Bevölkerungsgruppen zu Opfern führen werde, „denn die Älteren sind dann ja weitgehend geimpft.“