Radio Wartezimmer : Diese Hausarzt-Praxis ruft ihre Patienten übers Radio

Witten/Herdecke Viele Patienten wagen sich in der Corona-Pandemie nicht mehr ins Wartezimmer ihres Arztes. Nun hat ein Hausarzt eine pfiffige Alternative vorgestellt.

(byl) Rund ein Fünftel der Patienten verzichtet in Corona-Zeiten aus Furcht vor Ansteckung auf Vorsorgeuntersuchungen, berichtet die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. Andere ziehen es vor, vor der Arztpraxis auf ihren Termin zu warten oder sie müssen dorthin ausweichen, weil die Kapazität der Räume eingeschränkt ist. Was in der warmen Jahreszeit problemlos ist, ist im Winter bei Kälte, Regen und Schnee nicht zu machen. Was tun? Es bleibt das Auto als Notlösung. Doch damit entsteht ein neues Problem fürs Personal der Praxis. Wie kann man die Patienten in ihren Autos erreichen?