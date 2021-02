Hilfe gegen Hacker : Neue Software soll gegen Internet-Betrüger helfen

Bonn Informatiker der Universität Bonn stellen einen Online-Dienst vor, der gestohlene Datensätze aufspüren kann.

(np) Wem gehört diese Mail-Adresse? Nicht immer fällt die Antwort angesichts kryptischer Namenskürzel leicht und falls dort einmal Klartext steht, ist der Name nicht unbedingt immer korrekt. Digitale Identitäten lassen sich im Handumdrehen wechseln – und Kriminelle machen davon ausgiebig Gebrauch. Drei Informatiker der Uni Bonn haben nun das Programm „Leak-Checker“ vorgestellt, welches das Risiko von Identitätsdiebstählen mindern soll, um so unter anderem Onlineshops vor Betrügern zu schützen.

Am Beginn eines Identitätsdiebstahls steht meist der Einbruch in die Datenbank eines Online-Dienstes oder eines sozialen Netzwerks. Wenn die dabei erbeuteten persönlichen Daten und Passwörter im Internet veröffentlicht werden und Kriminellen in die Hände fallen, können die Hacker mit Informationen eines Dienstes häufig auch andere kapern, denn viele Internetnutzer verwenden ihre Passwörter mehrfach. Der Bonner Leak-Checker soll es ermöglichen, persönliche Daten in gestohlenen Datensätzen zu suchen, um so Identitätsdiebstähle zu verhindern.