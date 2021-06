Was sich jetzt für Nutzer ändert : Whatsapp soll bald neue Funktionen bieten

Was sich jetzt für Nutzer ändert

Menlo Park „Die Menschen wollen nicht, dass ihre Nachrichten für immer erhalten bleiben“, heißt es bei dem Unternehmen.

Der Kurznachrichtendienst Whatsapp bekräftigt nach der Kontroverse um seine neuen Nutzungsregeln, dass er an seiner Komplett-Verschlüsselung festhalten wird und stellt seinen Nutzern neue Funktionen zum Schutz ihrer Privatsphäre in Aussicht. Dazu gehört die Möglichkeit, Nachrichten zu verschicken, die vom Empfänger nur einmal angesehen werden können. Das könne zum Beispiel nützlich sein, wenn Nutzer Familienmitgliedern ein Passwort schicken müssten, erklärt Whatsapp-Chef Will Cathcart.