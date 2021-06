Fake-Nachrichten : Betrüger kapern Whatsapp-Konten

Wer per Whatsapp die Aufforderung von Freunden bekommt, ihnen einen Zahlencode zurückzusenden, sollte das nicht tun. Foto: dpa-tmn/Catherine Waibel

Hannover Aktuell tritt bei dem Kurznachrichtendienst wieder verstärkt eine dreiste Masche auf. Täter versuchen, über gefälschte Nachrichten den Account der Nutzer zu übernehmen. Was können Betroffene dagegen tun?

„Hello sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte weitergeben? Es eilt“ – Solche Nachrichten sind derzeit beim Kurznachrichtendienst Whatsapp im Umlauf. Tatsächlich hat der Empfänger kurz zuvor eine SMS mit einer sechsstelligen Ziffernfolge erhalten – Absender ist Whatsapp. Doch mit dem Code kann sich jeder das Konto des Empfängers zu eigen machen. Vor der Betrugsmasche warnt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen.

Zwar kann die Nachricht auch in einem bestehenden Chatverlauf ankommen. Doch dahinter verbergen sich Betrüger. Sie verschicken die Nachricht getarnt als Person, die ihnen zuvor zum Opfer gefallen ist. Der automatisch generierte Code ist ein echter Sicherheitscode für das eigene Whatsapp-Konto, der normalerweise generiert und an die hinterlegte Handynummer geschickt wird, wenn ein Nutzer die App etwa auf seinem neuen Smartphone einrichten will. Jetzt haben das aber die Betrüger veranlasst. Wer den Code weiterleitet, wird aus seinem eigenen Whatsapp-Konto ausgesperrt, warnt das LKA.