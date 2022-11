Erster Künstler steht fest : Auch 2023 gibt es ein Burg-Open-Air in Illingen und Niedeckens BAP ist dabei

Illingen Wie Veranstalter Tom Schwarz bekannt gibt, geht das Musik-Festival in eine neue Runde. Wir verraten schon mal den ersten Konzert-Termin und ab wann es Tickets dafür gibt.

Gute Nachrichten für Musik-Fans. „Das Burg-Open-Air in Illingen geht Mitte August 2023 in die nächste Runde“: Das verkündet Tom Schwarz, Inhaber von Car-Concerts, am Freitagmorgen im SZ-Gespräch. Dann soll die Event-Reihe an die erfolgreiche Ausgabe in diesem Jahr anknüpfen. Damals kamen zu den vier Konzertabenden zusammengerechnet etwa 12 500 Besucher. Eine Zahl, mit der sich Veranstalter Schwarz und Illingens Bürgermeister Armin König (bunt.saar) zufrieden zeigten.