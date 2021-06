Neue Software und mehr : Wie Apple die Konkurrenz hinter sich lassen will

Wie Apple die Konkurrenz hinter sich lassen will

Cupertino Für Herbst hat das Unternehmen neue Software für seine Geräte angekündigt. Auch die Sicherheit derer soll verstärkt werden.

Apple setzt im Konkurrenzkampf um Nutzer von Smartphones und Computern auf Datenschutz und neue Funktionen. So soll eine neue iPhone-Software Text in Fotos auslesen können, auf den Geräten wird automatisches Übersetzen in andere Sprachen möglich und die Videochat-App Facetime wird ausgebaut. Zugleich stärkt Apple den Schutz der Privatsphäre beispielsweise mit neuen Funktionen gegen die Nachverfolgung des Nutzerverhaltens bei Mails und im Webbrowser Safari.