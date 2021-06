Twitter als Nachrichtenportal : Mit Twitter schnell zu aktuellen Infos

Berlin Im internationalen Vergleich ist der Kurznachrichtendienst in Deutschland vergleichsweise klein. Doch der Einfluss des sozialen Netzwerks ist groß und soll mit neuen Funktionen weiter ausgebaut werden.

15 Jahre ist Twitter mittlerweile alt. Und der Kurznachrichtendienst ist in aller Munde, obwohl ihn 2020 laut ARD-ZDF-Onlinestudie nur zwei Prozent aller ab 14-Jährigen täglich und nur fünf Prozent wöchentlich nutzten. Laut Twitter waren im ersten Quartal 199 Millionen Nutzer weltweit auf der Plattform aktiv. Aus Deutschland sind nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Wirtschaftswoche monatlich zwölf Millionen Nutzer aus Deutschland aktiv. Zum Vergleich: 32 Millionen Bundesbürger sind nach eigenen Angaben bei Facebook angemeldet.

Den Zahlen zum Trotz: Wer bei aktuellen Themen mitreden möchte, sei beim Kurznachrichtendienst richtig, sagt Medienwissenschaftlerin Barbara Ward. Darüber hinaus sei Twitter auch das richtige Portal für Menschen, die sich über ein spezielles Thema informieren wollen. „Twitter funktioniert über Nischen und Themenfelder. Nutzer landen über Suchwörter schnell in einer Filterblase, die den eigenen Interessen entspricht“, sagt Ward. „Sind sie dort erstmal angelangt, werden sie via Twitter fix mit Nachrichten und neuen Informationen versorgt.“

Das Ganze funktioniert auch international, sagt Matthias Kettemann vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg: „Twitter ist für mich ein gutes Werkzeug, um wissenschaftliche Kontakte in der ganzen Welt zu knüpfen und mit meiner Wissenschaftsgemeinschaft im Austausch zu bleiben“, sagt der Jurist. „Wenn ein spannendes Urteil in den USA fällt, wird es gleich auf Twitter kommentiert.“ Der Kurznachrichtendienst sei zu einem ernstzunehmenden Wissenschafts- und Politikmedium geworden, erklärt Kettemann.