Soziales Netzwerk : Facebook verbannt Regelbrecher

Hamburg Der Konzern will Gruppen und ihre Mitglieder stärker prüfen – Querulanten sollen entfernt werden.

Facebook verschärft das Vorgehen gegen Regelverstöße in Gruppen des Online-Netzwerks. Dabei sollen die Reichweite und Rechte von Gruppen und ihren Mitgliedern eingeschränkt werden. „Je mehr Verstöße eine Gruppe oder ein Mitglied begeht, desto strenger werden unsere Einschränkungen, bis wir die Gruppe oder das Mitglied von unserer Plattform entfernen“, erklärte das Unternehmen in einem Blogeintrag.

Nutzer, die in Gruppen wiederholt gegen Richtlinien verstoßen, sollen zeitweise die Berechtigung verlieren, Beiträge oder Kommentare zu verfassen – und zwar in sämtlichen Gruppen. Zusätzlich werden sie niemanden in Gruppen einladen oder neue Gruppen erstellen können.