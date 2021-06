Aktualisierung : Corona-Warn-App zeigt nun Impfnachweis an

Corona-Warn-App zeigt nun Impfnachweis an

Berlin Die Anwendung ist für den Start des digitalen Impfpasses in Deutschland angepasst worden.

Der geplante digitale Impfnachweis in Deutschland kann künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts angezeigt werden. Die Entwickler der App veröffentlichten die neue Version 2.3.2 in den App-Stores von Apple und Google.