Künstliche Intelligenz : Software soll Betrüger aufspüren

San Francisco Künstliche Intelligenz soll bei der Chat-Anwendung Messenger von Facebook Betrüger aufspüren, die in das Smartphone der Nutzer eindringen wollen. Bei Aktivitäten im Hintergrund, die von Künstlicher Intelligenz als verdächtig eingestuft würden, bekämen die betroffenen Messenger-Nutzer einen Sicherheitshinweis von der App, teilte der Facebooks Sicherheitschef, Jay Sullivan, mit.

Um potenzielle Betrüger aufzuspüren, hält das neue Sicherheitssystem Ausschau nach verdächtigem Verhalten wie dem massenhaften Versenden von Nachrichten an bestimmte Bevölkerungsgruppen oder an Nutzer in einem bestimmten geografischen Gebiet. Die Inhalte der Nachrichten wertet das System laut Facebook hingegen nicht aus.