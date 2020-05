Stiftung Warentest : Verstärker für schwache Funknetzwerke

Saarbrücken Sogenannte Repeater können die Reichweite eines drahtlosen Internetzugangs deutlich erweitern.

Den Test haben die Prüfer anhand zweier Szenarien durchgeführt: In einer rund 250 Quadratmeter großen Etagenwohnung sowie in einem mehrstöckigen Einfamilienhaus. Für die einzelnen Geräte wurde die durchschnittliche Datenübertragungsrate, die wichtig für einen kontinuierlichen Videostream ist, ermittelt. Auch der Stromverbrauch und Sicherheitsaspekte spielten für das Endergebnis eine wichtige Rolle.

Powerline-Adapter mit Wlan übertragen Daten über größere Distanzen per Stromleitung statt Funk. Das zweite Powerline-Gerät muss jedoch im gleichen Stromkreis sein wie der Sender, der per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden wird.

Insgesamt bezeichnet die Stiftung Warentest Repeater als „günstige Klassiker“, die mit „Preis und geringen Stromverbrauch punkten“ können. Um die bestmögliche Wlan-Leistung zu erzielen, sei allerdings ein aktuelles Routermodell nötig. Zudem funktioniere die Verbindungsübergabe von einer Funkzelle zur anderen bei Repeatern weniger gut als bei den sogenannten Mesh-Systemen. Diese intelligenten Systeme kommunizieren untereinander und bauen ein eigenes kleines Netzwerk auf, in dem der Benutzer im Idealfall überall optimalen Empfang hat. Geht der Nutzer zum Beispiel durch das Haus, soll sich sein Smartphone immer mit dem Mesh-Knoten verbinden, der das beste Signal sendet. Diesen Effekt konnten die Prüfer nachvollziehen. Die Übergabe von einem zum anderen Zugangspunkt verlaufe reibungsloser als bei Repeatern oder Powerline-Adaptern, die das Stromnetz nutzen, so ihre Beobachtung. Zudem funktioniert die Technik auch mit älteren Routern.

„Wie gut die Übertragung klappt, hängt stark davon ab, wie die Elektrik im Haus aufgebaut ist“, heißt es in ihrem Bericht. Am besten funktioniere diese Technik zwischen Steckdosen, die zum gleichen Stromkreis gehören, also von einer gemeinsamen Sicherung geschützt würden. Ansonsten könne die Übertragungsgeschwindigkeit drastisch sinken. Doch diese Hindernisse könnten Laien im Vorfeld oft nicht erkennen. Zudem sind im Vergleich zu Repeatern die Strom- und Anschaffungskosten höher. Diese lagen im März bei den vier geprüften Produkten zwischen etwa 135 und rund 170 Euro. Wobei das Günstige am besten abgeschnitten hat. Das AVM Fritz Powerline 1260W W-Lan Set kommt allerdings im Gesamturteil nur auf die Note „Befriedigend“, zwei Modelle haben die Note „ausreichend“ erhalten.