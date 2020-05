Stiftung Warentest : Leistungsstarke Rechner für unterwegs

Saarbrücken Viele Laptops stehen den großen Computern heute in Nichts mehr nach und erbringen ähnlich viel Leistung.

Ob im Zug, an der Uni oder bei geschäftlichen Terminen außer Haus – mobile Computer gehören für viele Menschen zu ihren täglichen Wegbegleitern. Die „Stiftung Warentest“ hat 28 verschiedene Produkte geprüft. Diese lassen sich, je nach den Bedürfnissen ihrer Nutzer, in drei Bauformen einteilen.

Die Prüfer raten mindestens zu einem i5-Prozessor der achten Generation. Das Gerät sollte wenigstens acht Gigabyte Arbeitsspeicher (Ram) haben. Der Grafikship im Prozessor der Computer reiche für alltägliche Anwendungen locker aus, so die Tester weiter. Den Akku sollten die Nutzer im Idealfall selbst austauschen können, was bei den geprüften Ultrabooks und Convertibles jedoch nur bei „Fujitsu“ möglich sei. Auch Wartungsklappen seien eine Seltenheit. Zudem empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass das Produkt mindestens einen modernen USB-C-Anschluss hat, der gegenüber seinen Vorgängern einige Vorteile biete.

Convertibles seien dagegen für diejenigen zu empfehlen, die ihren Rechner sowohl wie ein Ultrabook als auch wie ein Tablet nutzen wollen. Die flexiblen Geräte lassen sich wahlweise mit Mauszeiger und Tastatur, aber auch per Touchscreen und Stift bedienen. Sie können umgeklappt und so ganz unterschiedlich aufgestellt werden. Convertibles sind flacher und leichter als klassische Notebooks.

„Alle Rechner, die im Test gegeneinander antreten, punkten mit flachem Design, geringem Gewicht und leistungsstarker Ausstattung“, urteilt die Verbraucherorganisation. Wer Wert auf eine gewisse Ausstattung lege, müsse für die Geräte etwas tiefer in die Tasche greifen und zwischen rund 800 und 1800 Euro hinlegen. Mitunter ist das kein billiges Vergnügen. Aber: Die Investition lohne sich, so die Stiftung Warentest weiter.

In der Rechenleistung, Displayqualität und der Akkulaufzeit gebe es zwischen den Produkten kaum Unterschiede. Vielmehr seien die Nutzungsgewohnheiten der Käufer entscheidend, ob für sie eher Convertibles, Ultrabooks oder Tablets mit Tastatur geeignet sind. Neben der Bauform könnten einzelne Ausstattungsmerkmale entscheidend sein, so die Stiftung Warentest. So würden gerade bei sehr flachen Geräten die Nutzer so manchen Anschluss vermissen. Wer einen solchen für ein Netzwerk benötige, finde diesen nur bei vier der 28 geprüften Produkten. So lässt sich der Anschluss zum Beispiel beim Fujitsu Lifebook U939X aus dem Gehäuse heraus klappen.