SFV lehnt Antrag der SV Elversberg ab

Der Vorstand des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) hat in seiner Sitzung am Montagabend den Antrag der SV Elversberg auf Übernahme des Spielrechts der Frauen des SV Göttelborn, die derzeit Tabellenführer der Landesliga sind, mit neun zu eins Stimmen abgelehnt. Das hat der SFV via Pressemitteilung soeben bestätigt. In seiner Begründung schreibt der SFV: „Die Übernahme des Spielrechts ist in der Satzung des SFV nicht vorgesehen. Der Vorstand bezog sich bei seiner Entscheidung auf das neutrale Gutachten des Sportrechtlers Dr. Paul Lambertz aus der Düsseldorfer Anwaltskanzlei Beiten Burkhardt vom 12. Mai 2017.“ Das Gutachten war damals vom SFV im Zusammenhang mit der Angelegenheit 1. FC Saarbrücken / DJK Bildstock in Auftrag gegeben worden. Der FCS hatte damals die erste Mannschaft der DK Bildstock, die in der Saarlandliga spielte, übernehmen wollen. In der Folge lehnte der SFV die Übernahme des Spielrechts durch den 1. FC Saarbrücken ab.