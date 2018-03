Sabitzer fällt mit Bänderriss vorläufig aus

Fußball-Vizemeister RB Leipzig muss wohl länger auf Außenspieler Marcel Sabitzer verzichten. Wie der Verein mitteilte, zog sich der Österreicher beim 2:1-Heimsieg am Sonntag gegen den FC Bayern München einen Bänderriss im rechten äußeren Sprunggelenk zu. Es sei jedoch unklar, wie lange der 24-Jährige ausfalle. Sabitzer war in der Partie früh umgeknickt und musste durch Nationalstürmer Timo Werner ersetzt werden. Sabitzer fällt auch für die Länderspiele am Freitag gegen Slowenien und vier Tage später in Luxemburg aus.