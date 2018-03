Wolfsburg gegen Essen, Bayern gegen Potsdam

Das Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen steht fest. Titelverteidiger VfL Wolfsburg spielt gegen die SGS Essen, im zweiten Semifinale misst sich der FC Bayern München mit dem 1. FFC Turbine Potsdam. Das ergab die Auslosung durch Losfee Saskia Bartusiak im Rahmen der Sitzung der Kommission Frauen-Bundesligen in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Die Partien werden am 15. April (ab 15.15 Uhr) live in der ARD-Konferenz ausgetragen, das Finale findet am 19. Mai (ab 15 Uhr) im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt.